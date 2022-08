Passeggiata naturalistica "Girin Varago!

Quella di quest’anno sarà la 5° edizione di “Girin Varago”, una bellissima passeggiata campestre non competitiva. Una camminata immersa nel verde della campagna, per apprezzare flora e fauna del territorio. Diversi sono gli argomenti trattati, tutti collegati alle grandi tematiche della Salute e del Benessere: ambiente, eco-sostenibilità, enogastronomia, sport e animali. Lungo il percorso di circa 4 km si potranno incontrare molteplici società sportive e collaboratori di enti/gruppi/associazioni che gestiranno vari ristori e laboratori ludico-creativi per bambini. In pochissimi anni abbiamo raggiunto circa 2000 partecipanti provenienti da tutto il Veneto. Parte del ricavato di questa Girin Varago 2022 andrà a Parent Project aps – per contribuire alla ricerca di una cura per la distrofia muscolare di Duchenne e Becker e a tutte le attività di affiancamento a pazienti e famiglie.