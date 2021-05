Passeggiata primaverile nelle terre di San Venanzio Fortunato - tra storia, arte e natura

L’itinerario inizia nel centro storico di Valdobbiadene, paese natale di San Venanzio Fortunato, che ne cantò le vigne e il miele. Dopo una piacevole pausa nel parco di Villa dei Cedri, la passeggiata continua tra antichi lavatoi, capitelli dipinti, graziose chiesette ed eleganti dimore - testimoni silenziosi di un grande passato, talvolta poco conosciuto. Cullati dai suoni di una natura gentile ed incantati dai colori di una primavera ormai prorompente, saliremo alla chiesa di S. Floriano, un tempo romitorio, da dove si gode un eccezionale panorama. Raggiungeremo infine Ron, con la chiesa dei Santi Bernardino e Rocco: il suo portale è decorato con le formelle dell’artista Guido Gatto, che raccontano la vita della borgata.

Non mancheranno incontri con singolari personaggi giunti dal passato, storie ed aneddoti.

Un’occasione per conoscere ed apprezzare il patrimonio storico, paesaggistico e culturale di un territorio ricco di tradizioni.

Itinerario artistico-culturale, trekking facile e adatto a tutti, con minimo allenamento. Si consigliano abbigliamento adatto e calzature comode.

La Vostra Guida sarà Serena Zanin.

Durata: 2 ore circa, 5 km.

Luogo d’incontro: davanti allo Iat di Valdobbiadene, Loggiato del Municipio, Piazza Marconi - ore 9.30.

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 15 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a serenazanin@hotmail.com oppure un messaggio al 3495455065

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 20.00 del 1 giugno.

Trattandosi di un percorso interamente all’aperto, la visita non si svolgerà in caso di maltempo.

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...