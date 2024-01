Passeggiata tra i colli di San Pietro di Feletto e visita guidata alla Pieve

Un’escursione tra i dolci colli di San Pietro di Feletto.

Ci incammineremo lungo uno dei più interessanti itinerari collinari per i notevoli spunti che offre spaziando dalla storia dei luoghi, agli aspetti naturalistici, antropici e a quelli religiosi.

Non mancherà una visita guidata alla millenaria pieve di San Pietro di Feletto, uno dei gioielli artistici del territorio.

Un’occasione per lasciarsi sorprendere da questo angolo magico della Marca trevigiana.



RITROVO: San Pietro di Feletto (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 3 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.



LUNGHEZZA: 4 km

DISLIVELLO: 80 metri



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe sportive, almeno 1 lt di acqua a persona.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/48VuevB La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/48VuevB