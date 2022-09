Passeggiata in centro a Treviso tra i colori autunnali e Aperitivo con Eventi Single

? Buongiorno amici! Come avrete capito, Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!



?? Eccoci dunque, con un'altra emozionante esperienza insieme!



Come funziona?



?Un ricco apericena per conoscere single nella tua città. Ci troveremo alle ore 18:00 in Piazza dei Signori al Ristorante da Pino . Da li inizierà la nostra passeggiata tra gli splendidi vicoli della splendida cittadina di Treviso. A seguire avremmo modo di trascorrere una serata spensierata, di nuove conoscenze e convivialità presso l' Hosteria Moderna.



?Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne.



?La nostra animatrice Lisa sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie!



Vi aspettiamo con il gruppo di Oj Eventi Single!









Evento confermato se



vi sarà un numero minimo di 12 partecipanti. Aiutaci condividendo l'evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum



Dress code



casual-elegante



Fascia di età



40-55 anni



Orari



18.00



Menu'



bibita/spritz



affettato misti, assaggi di frittura , stuzzichini della casa



Costi



Quota senza Vip-card uomo: 23€ (11€ in caparra per riservare il posto + saldo 12€ sul posto)



Quota senza Vip-card donna: 22€ (10€ in caparra per riservare il posto +saldo 12€ sul posto)



Titolari Vip-card: 19€ (7 € in caparra per riservare il posto +saldo 12€ sul posto)



Sconti se porti degli amici



Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito.



L’evento è su prenotazione



Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 2 Ottobre



La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single+ animatrice oj eventi single+aperitivo rinforzato



Informazioni per pagamento



Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo



Ti aspettiamo alle ore 18.00 Piazza dei Signori al Ristorante da Pino



Per ulteriori informazioni, prenotazioni



Contattare Anthony al 3488781211



Lo staff di Oj Eventi Single vi aspetta per vivere una serata emozionante.



Affrettati! I posti sono limitati.



Seguici sui Social, siamo su Facebook e su Instagram come Oj Eventi Single



Aiutaci a promuovere l’evento. Condividilo sui social o chat.