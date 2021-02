Passo dopo passo scopriremo le colline di Vidor costellate da vigne, luoghi di culto e tracce lasciate dalla Prima Guerra Mondiale.



Un interessante percorso storico-naturalistico che ci condurrà all’Oratorio dell’Addolorata fino a raggiungere il Santuario della Madonna delle Grazie di Colbertaldo.



Attraversando colli modellati nel corso dei secoli dal lavoro dei vinaioli scopriremo molte curiosità legate alla natura, storia e cultura locale.



Un’occasione per ammirare paesaggi di rara bellezza e per conoscere gli aspetti storico-devozionali che caratterizzano questi luoghi.



RITROVO: di fronte al municipio di Vidor, Piazza F. Zadra 1, Vidor (TV).

DURATA: 3 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).

TARIFFE: € 13 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni. Fino ai 6 anni gratis.



LUNGHEZZA: 6 km

DIFFICOLTÀ: medio-facile

DISLIVELLO: 230 m.



EQUIPAGGIAMENTO:

Abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarponi da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack, mascherina, guanti e gel disinfettante.



COME PARTECIPARE:

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità:

- compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/2KKdvF6

- scrivendo una email a giulia@beescover.com;

- inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686.



La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/passeggiata-a-vidor-tra-vigne-e-santuari/



IMPORTANTE

Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività in massima sicurezza per partecipare all’escursione è necessario aver preso visione e accettato il Regolamento Covid 19 consultabile qui: https://bit.ly/2AK6v63. Il partecipante riceverà il regolamento al momento della conferma di prenotazione, dovrà stamparlo, portarlo con sé al ritrovo dell’escursione e firmarlo in presenza unitamente ad una penna personale. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione individuali.

Ringraziamo fin da ora per la collaborazione.



Escursione gestita da Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE, abilitata ai sensi della L.R. E.R. n. 4 del 1/2/2000 e successive modifiche.