"Passi femministi": In Fabrica una lecture di Elena Biserna

Fabrica presenta “Passi femministi. Cammini, ascolti, rumori e voci di genere”, una lecture aperta al pubblico di Elena Biserna, storica dell'arte e curatrice indipendente, che si terrà lunedì 19 giugno alle 19:00.

A partire dalle ricerche alla base del libro “Going Out. Walking, Listening, Soundmaking » (umland 2022), questa conferenza si concentra sulle pratiche femministe all'intersezione tra cammino, ascolto e produzione sonora nello spazio urbano. L'obiettivo è far dialogare (e promuovere) una serie di approcci critici e “situati” che generano altre narrazioni ed esperienze (uditive) del camminare e della città da una prospettiva di genere.

Considerando che l'organizzazione sociale dello spazio e del tempo non è mai neutra ma co-produce delle relazioni egemoniche, Biserna esamina le ricerche di artist? e teorich? che mettono in discussione le asimmetrie dei corpi nella sfera pubblica per immaginare pratiche di attenzione, risonanza, solidarietà, riappropriazione e rovesciamento capaci di alimentare altre configurazioni e modalità di occupazione dello spazio.

Elena Biserna scrive, insegna, facilita workshop o progetti collettivi, cura e a volte performa. La sua ricerca si concentra sull’ascolto e sulle pratiche artistiche “situate” nelle loro relazioni con le dinamiche urbane, i processi socioculturali, la sfera pubblica e politica.

La conferenza di Elena Biserna fa parte del programma di residenza “Archaism” curato da Carlos Casas.

Ingresso gratuito senza prenotazione.

Per maggiori informazioni:

https://www.fabrica.it/elena-biserna-passi-femministi/

press@fabrica.it