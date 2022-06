Il Passo San Boldo e l'anello dei tre bivacchi tra natura e panorami

Un’escursione alla scoperta di una natura sorprendente che regala spettacolari panorami sulla Valbelluna e sulla pedemontana trevigiana. Un cammino attraverso boschi, prati erbosi, assolati versanti rocciosi e profondi valloni.



Dal Passo San Boldo ci incammineremo tra i pendii boscosi fino a raggiungere il Rifugio dei Loff, la casera Vallon Scuro e la casera Costa Curta.

Passo dopo passo, conosceremo gli aspetti naturalistici, le tradizioni e la storia di questo territorio.



Il Passo San Boldo, noto come “la strada dei 100 giorni” per le vicende legate alla Grande Guerra, fu fin dai tempi più antichi un punto di passaggio molto frequentato da pastori, mercanti e pellegrini, tanto che ancora oggi le loro tracce sono visibili.



E noi andremo alla scoperta di questi paesaggi ricchi di fascino, storia e natura.



RITROVO: Cison di Valmarino (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 6 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 12 fino ai 14 anni.



LUNGHEZZA: 10,5 km

DIFFICOLTÀ: medio. Percorso ad anello di circa 10,5 km adatto a partecipanti dai 12 anni in su con un buon livello di allenamento e abituati a camminare in montagna. Sono presenti alcuni tratti leggermente esposti.

DISLIVELLO: 600 metri.



EQUIPAGGIAMENTO:

pranzo al sacco, abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking (tassativamente obbligatorie per le caratteristiche del percorso), almeno 1 lt di acqua a persona, snack, piccolo telo. Consigliati bastoncini da trekking se pratici all’uso.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3y68sVN

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3y68sVN