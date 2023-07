In occasione della ricorrenza dell'arresto di Mussolini nel 25 luglio 1943, anche noi (Imangy di Angela Berton e Crua di Camilla Ferro) promuoviamo la pastasciutta antifascista indetta proprio in quella data dai fratelli Cervi. Come vuole la tradizione, la pasta sarà offerta a tutti. Durente l'evento raccoglieremo fondi a favore della ONG Still I Rise di Nicolò Govoni e Giulia Cicoli. Prenotazione obbligatoria presso Crua al numero 3458012758