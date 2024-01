Pasticcieri o pasticcioni? - Corso di pasticceria base con Elena Sorgato

La pasticceria è una vera e propria arte che richiede una certa attenzione, capacità tecnica, precisione nei dosaggi. Abilità che possiamo acquisire se la finalità è imparare a creare una profumata crostata di frutta, un goloso brownies al cioccolato o una delicata crema chantilly da acquolina in bocca…



La pasticciera Elena Sorgato ci accompagnerà in questo corso base in tre appuntamenti serali (frequentabili anche singolarmente), per apprendere i fondamentali di una disciplina dolcissima che ci rende felici e solo a pensarci ci mette di buon umore. Con Elena, Pastry Chef e docente di pasticceria, potremo allargare le nostre idee sulle possibili preparazioni legate alle paste friabili, alle piccole delizie da forno e ai dessert al cucchiaio. Approfondiremo tecniche, ingredienti e tecnologie, alternando teoria e pratica.



Un corso puramente amatoriale, dove Elena ci guiderà verso la realizzazione di queste goduriose dolci ricette, con un’attenzione particolare agli abbinamenti cromatici e all’estetica del piatto. Se volete prendere qualcuno per la gola… gioite con noi, questo è il corso giusto!





FROLLA

Giovedì 25 Gennaio, alle 20



In questo primo appuntamento parleremo di pasta frolla e di paste friabili in generale. Vi sarà una piccola introduzione teorica, per poi passare alla pratica nella realizzazione di queste preparazioni, che solo a pronunciarle ci viene già l’acquolina:



- COOKIES AL BURRO D’ARACHIDI E CIOCCOLATO

- CROSTATA BOURDALOUE ALLE PERE

- CRUMBLE DI MIRTILLI



* Per chi ha già frequentato l’anno scorso: queste tre ricette sono diverse da quelle fatte in precedenza sul tema della Frolla







PICCOLE DELIZIE DA FORNO

Giovedì 22 Febbraio, alle 20



Una lezione dedicata ai piccoli dolci da forno, quelli in formato mignon che non smetteresti mai di mangiare, quelli che uno tira l’altro… Quelli che ti svoltano la giornata! La nostra Pastry Chef Elena ci accompagnerà tra i segreti e le astuzie dell’arte pasticcera per dare vita a tre preparazioni da leccarsi i baffi:



- BROWNIES AL CIOCCOLATO E NOCI PECAN

- FINANZIERE ARANCIA E PISTACCHIO

- MADELEINE al LIMONE GLASSATE





DOLCI AL CUCCHIAIO

Giovedì 7 Marzo, alle 20



Qual è il miglior modo per concludere una cena tra amici o un ricco pranzo in compagnia? Un bel dessert, naturalmente! Realizzeremo i dolci al cucchiaio, deliziosi da gustare lentamente, cucchiaiata dopo cucchiaiata. Impareremo a creare preparazioni in monoporzioni, comode da gestire, in grado conquistare il palato e anche l’occhio. Con Elena capiremo come imbastire queste irresistibili dolci ricette:



- TRE CIOCCOLATI

- CREMA MASCARPONE E CAFFE’

- CHANTILLY ALLA RICOTTA E FRUTTA FRESCA







**********

PASTRY CHEF ELENA SORGATO:

padovana, classe 87’, si laurea in Diritto dell’Economia – Banca e Mercati Finanziari all’Università di Padova e capisce che quella non è la sua strada. Frequenta quindi diversi corsi di formazione sul tema e ottiene il diploma di Operatore Pasticcere presso la scuola Dieffe. Dopo una breve esperienza in una pasticceria di Padova, inizia a collaborare con la scuola di cucina Hangar78. Qui si occupa sia di gestire i corsi di pasticceria amatoriali che quelli professionali, dove affianca come assistente ed aiutante i grandi pastry chef di fama internazionale. Dotata di creatività e grande senso estetico, Elena ha un profilo Instagram dove pubblica le sue dolci creature.



**********





Gallery











inizio corso Giovedì 25 Gennaio 2024, seguono Giovedì 22 Febbraio e Giovedì 7 Marzo. Dalle 20 alle 22.30 – 23 circa