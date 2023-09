Pasticcieri o pasticcioni? Corso di pasticceria base con Elena Sorgato

La pasticceria è una vera e propria arte che richiede una certa attenzione, capacità tecnica, precisione nei dosaggi. Abilità che possiamo acquisire se la finalità è imparare a creare una profumata crostata di frutta, un delicato bignè da farcire come si vuole o una golosa crema chantilly da acquolina in bocca…



La pasticciera Elena Sorgato ci accompagnerà in questo corso base in tre appuntamenti serali (frequentabili anche singolarmente), per apprendere i fondamentali di una disciplina dolcissima che ci rende felici e solo a pensarci ci mette di buon umore.



Con Elena, Pastry Chef e docente di pasticceria, potremo allargare le nostre idee sulle possibili preparazioni legate alle paste friabili, alla pasta choux o bignè e alle creme. Approfondiremo tecniche, ingredienti e tecnologie, alternando teoria e pratica.



Un corso puramente amatoriale, dove Elena ci guiderà verso la realizzazione di queste goduriose dolci ricette, con un’attenzione particolare agli abbinamenti cromatici e all’estetica del piatto. Se volete prendere qualcuno per la gola… gioite con noi, questo è il corso giusto!





PASTA FROLLA

Giovedì 5 ottobre, alle 20



In questo primo appuntamento parleremo di pasta frolla e di PASTE FRIABILI in generale. Vi sarà una piccola introduzione teorica, per poi passare alla pratica nella realizzazione di queste preparazioni, che solo a pronunciarle ci viene già l’acquolina:



- CROSTATA LINZER CON CONFETTURA DI LAMPONI

- OCCHI DI BUE AL CARAMELLO MOU

- CRUMBLE AL CACAO E GRUE DI CACAO

* Per chi ha già frequentato l’anno scorso: queste tre ricette sono diverse da quelle fatte in precedenza sul tema della Frolla





PASTA CHOUX o BIGNE’

Giovedì 2 novembre, alle 20



Una lezione dedicata alla pasta choux o pasta bignè, una pasta molto leggera e delicata, di origine francese, usata sia in pasticceria che in cucina per certe preparazioni salate. E’ un argomento affascinante, più di altri legato alla chimica. Scopriremo tutti i segreti per preparare un bignè vuoto e croccante, ottimo per accogliere al suo interno una ricca farcitura cremosa e golosa.



- BIGNE’ CLASSICO ALL’ITALIANA

- CHOUQUETTES

- PARIS BREST ALLA NOCCIOLA





LE CREME

Giovedì 16 novembre, alle 20



Un incontro in cui conosceremo le creme principali della pasticceria, utili a farcire pan di spagna, crostate, bignè, dolci al bicchiere e qualsiasi altra cosa ci possa venire in mente. Partiremo dalle creme di base per poi arrivare a quelle più complesse ed elaborate:



- CREMA INGLESE

- CREMA PASTICCERA/CHANTILLY

- MOUSSE

- CREMOSO

- GANACHE



padovana, classe 87’, si laurea in Diritto dell’Economia – Banca e Mercati Finanziari all’Università di Padova e capisce che quella non è la sua strada. Frequenta quindi diversi corsi di formazione sul tema e ottiene il diploma di Operatore Pasticcere presso la scuola Dieffe. Dopo una breve esperienza in una pasticceria di Padova, inizia a collaborare con la scuola di cucina Hangar78. Qui si occupa sia di gestire i corsi di pasticceria amatoriali che quelli professionali, dove affianca come assistente ed aiutante i grandi pastry chef di fama internazionale. Dotata di creatività e grande senso estetico, Elena ha un profilo Instagram dove pubblica le sue dolci creature.