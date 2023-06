Pedalando per l’ambiente

Domenica 18 Giugno alle ore 08:30, Tenuta San Giorgio organizza una pedalata in collaborazione con Wamii e Plastic Free Ride: non solo sport ma anche impegno sociale. Nel corso della mattinata il percorso prevederà un tragitto di 8/10 km in bici, per ripulire dai rifiuti le sponde del Piave linitrofe a Tenuta San Giorgio, cantina situata nell'isola delle Grave di Papadopoli: un gesto concreto a difesa dell’ambiente. A fine percorso sarà offerto un rinfresco in Tenuta.

Ecco i dettagli dell’evento:

domenica 18 giugno 2023

dalle ore 08:30

Tenuta San Giorgio.

Per chi avrà bisogno di una bicicletta, verrà fornita da Tenuta direttamente in loco.

L’evento è gratuito, per Informazioni e prenotazioni: 351 6773787 (Marco - Tenuta San Giorgio).

Ti aspettiamo!