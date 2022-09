Escursione in bicicletta "Pedalando tra Piave e Palù"

L’Amministrazione Comunale di Sernaglia della Battaglia, in collaborazione con i Comuni di Moriago della Battaglia e Vidor, e di Legambiente Sernaglia, organizza per domenica 25 settembre la tradizionale escursione in bicicletta nella natura tra Piave e Palù. L’itinerario della cicloescursione percorrerà per la maggior parte strade sterrate e sentieri ciclabili che si sviluppano lungo la Piave e all’interno dei Palù del Quartier del Piave. «La pedalata tra Piave e Palù è diventata un appuntamento atteso dagli appassionati delle escursioni in mezzo alla natura – afferma il sindaco Mirco Villanova -. Osservare il territorio con un mezzo “lento” come la bicicletta permette di assaporare appieno la bellezza della natura. Una modalità sostenibile che valorizza il nostro patrimonio paesaggistico grazie alla sinergia fra tre Amministrazioni Comunali, altra modalità che va nella direzione della sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale».

Il ritrovo è fissato alle ore 9.15 in centro a Sernaglia, nel parcheggio del Municipio. La partenza è prevista per le ore 9.30 e l’arrivo alle 11.30 circa all’Isola dei Morti a Moriago della Battaglia dove sarà allestito un ristoro. Lungo il percorso ci sì incontrerà con i gruppi provenienti dagli altri Comuni. La partecipazione alla manifestazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione entro venerdì 23 settembre alle ore 12. I partecipanti saranno registrati a cura dell’organizzazione prima della partenza. Per informazioni e adesioni: - Ufficio Ambiente: 0438 965304 – 366 5365615 - ambiente@comune.sernaglia.tv.it); Legambiente Sernaglia 348 0705402 - info@legambientesernaglia.it.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 2 ottobre 2022 con lo stesso programma.