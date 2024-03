Torna in Tenuta San Giorgio la pedalata ecologica!



Un’occasione unica per fare del bene all’ambiente divertendosi.



Ti aspettiamo in Tenuta per una pedalata di circa 8 km, adatta a tutta la famiglia, durante la quale raccoglieremo i rifiuti nella zona delle Grave di Papadopoli.



Potrai portare la tua bicicletta oppure noleggiarne una tramite il nostro partner Wamii. Il costo è di € 15 per la bici muscolare, € 30 e-bike; le pinze per la raccolta dei rifiuti e le pettorine invece le forniremo noi.



Staremo insieme fino alle 12:30 circa, e post pedalata ti sarà offerto un rinfresco per passare del tempo in compagnia e allegria.



L’evento è gratuito e patrocinato dal Comune di Maserada.



Per maggiori informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 351 6773787 (Marco).



In caso di pioggia l'evento sarà annullato.