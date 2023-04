Pedalata letteraria con l'autore Paolo Pileri / Progettare la lentezza

VERSI DI-VINI | Di vino, di poesia o di virtù



Una rassegna culturale nella quale poesia, letteratura, musica e arte si fondono insieme alla natura e al paesaggio unico di questo territorio Patrimonio UNESCO.



PEDALA LETTERARIA CON L'AUTORE PAOLO PILERI



Domenica 16 aprile | ore 9:30 | Cantina Vigne Matte



In un presente in cui siamo sommersi di velocità, in cui dicono che chi è veloce vince e guadagna e chi è lento rimane indietro e perde, noi sosteniamo invece che la lentezza sia una risorsa preziosa, inclusiva, rigenerativa, con la quale arrivano lavoro per i giovani, felicità per tutti ed economie sane e locali. Ma tutto questo non arriva per caso: va desiderato, pianificato seguendo regole, argomenti e paradigmi culturali diversi. La lentezza è progetto di territorio: una grande possibilità per lo sviluppo sostenibile di un Paese che scoprirà che si può crescere proprio rallentando. Paolo Pileri, docente e autore di Progettare la lentezza (Peope) ci accompagna in una pedalata letteraria tra le magnifiche colline Patrimonio Unesco di Rolle, alla ricerca del turismo lento e consapevole.



Itinerario in E-Bike, di facile difficioltà, da Rolle ai Laghi di Revine, rientrando per l’Abbazia di Follina e il Molinetto della Croda, possibilità di noleggio e-bike in loco al costo di 28,00 €



Ritrovo e partenza: Cantina Vigne Matte



Durata: 3h con soste e letture - 30km - 400 mt dislivello



Tutti gli eventi sono su prenotazione comprendono l’aperitivo o degustazione e prevedono una quota di partecipazione



Pedalata 10,00€



Se ti serve noleggiare la E-bike scrivici a eventi@vignematte.it Tel. 0438 975798 Cell. 351 0263269