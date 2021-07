Pedali resistenti - Critical mass edizione “L’assalto a Treviso! 1921 - 2021"

“La notte tra il 12 e il 13 luglio 1921 una spedizione punitiva ad opera di un nutrito gruppo di fascisti si abbatte su Treviso. La spedizione fu rappresaglia contro l’opposizione antifascista trevigiana ma proprio a Fiera, gli abitanti decisero di resistere!”



? GRA e FIAB in collaborazione con ANPI, ISTRESCO e CGIL, ripropongono “Pedali Resistenti” per celebrare la resistenza di un luogo nel tempo: cento anni fa la città di Treviso a Fiera resistette al fascismo.



? L’appuntamento è quello di ogni Critical Mass: ore 19.00 con ritrovo sotto la statua della Teresona (Piazza Indipendenza, Treviso); il percorso toccherà alcuni luoghi che furono teatro di quelle vicende oltre che luoghi simbolo della Resistenza cittadina, per arrivare in Prato della Fiera, dove ANPI e ISTRESCO ci accoglieranno per raccontarci le storie da non dimenticare.



? A seguire, invitiamo a partecipare a

L’Assalto a Treviso – Rievocazione storica | Fiera (TV) , celebrazione del centenario organizzata da CGIL Treviso e ISTRESCO .





L'evento si svolgerà in conformità alla normative anti COVID, dettagli a seguire

