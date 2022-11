Pederobba tra dolci colli e castagni secolari

Un percorso tra le dolci colline di Pederobba che ci condurrà alla scoperta della natura, della storia e delle antiche tradizioni di questa zona.



Ci addentreremo nel bosco fino a raggiungere la chiesetta di San Sebastiano, dove potremo godere di un panorama davvero spettacolare ma non solo. Qui avremo modo di osservare i segni lasciati dai combattimenti della Prima Guerra Mondiale.



Successivamente giungeremo ad una zona costellata da meravigliosi castagni secolari, simbolo di una delle attività tradizionali di un tempo. Scopriremo tante curiosità legate a questo albero ed in particolare al “Marrone del Monfenera I.G.P.”. Fino ad un passato non molto lontano, il castagno era considerato un dono preziosissimo della natura perché di rilevante importanza sotto l’aspetto energetico, alimentare e per la costruzione di manufatti utili all’attività agricola.



Un’escursione affascinante per i paesaggi suggestivi ma anche per gli aspetti naturalistici, storici e culturali.



RITROVO: Pederobba (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 3 ore e mezza circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni.



LUNGHEZZA: 7 km

DIFFICOLTÀ: medio. Adatto a partecipanti dai 7 anni in su.

DISLIVELLO: 390 metri



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking con una buona aderenza tassativamente obbligatorie per le caratteristiche del percorso (meglio se scarponi in quanto sono presenti tratti con fondo sconnesso), almeno 1 lt di acqua a persona, snack. Consigliati bastoncini da trekking se pratici all’uso.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3QY5WY0

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3QY5WY0