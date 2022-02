“Pensare e leggere di baci in un pomeriggio al museo”



Sabato 19 Febbraio 2022, ore 15.30



Museo e Torre Civica di Asolo





All’interno degli eventi organizzati in occasione della mostra “Un bacio ancora, l’arte contemporanea racconta”, al Museo e Torre Civica di Asolo, i curatori Enrica Feltracco e Massimiliano Sabbion e tutti gli organizzatori presenteranno un pomeriggio dedicato al bacio nell’arte contemporanea, grazie ad una visita guidata con uno dei due curatori e alla lettura, da parte dei visitatori, di una loro poesia o brano letterario preferito sul tema del bacio.



Con grande successo di pubblico, accorso numeroso nei tre week end di apertura della mostra, la città di Asolo - Assessorato alla Cultura e il Museo Civico di Asolo insieme ai due curatori Enrica Feltracco e Massimiliano Sabbion presentano l’evento organizzato per coinvolgere i visitatori, sempre più accorti e affezionati al museo e alla mostra.

Una visita guidata alle ore 15.30, condotta da Massimiliano Sabbion, al termine della quale un momento, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, dedicato al pubblico e a tutti coloro che vorranno leggere le poesie o i brani letterari preferite, dedicati al tema del bacio, sempre all’interno del Museo Civico.



La mostra “Un Bacio ancora” nata da un progetto di Enrica Feltracco e Massimiliano Sabbion insieme a Yourbanflat, Bottega Immobiliare e Blonde and Brains e realizzata grazie al supporto del Comune di Asolo, Scarpa, Studio Bacchin e associati, Allianz assicurazioni di Dario Piovesan, Montelvini, Tenuta Amadio, Wine shop, Feltracco Enrico pittura e montaggio cartongessi, Vecchiato Arte, sta per prendere forma nelle sale del Museo e Torre Civica di Asolo.





L’esposizione presenta 42 artisti che attraverso differenti linguaggi artistici, dalla video arte alla scultura, dalla pittura alla fotografia alla glitch art (una particolare forma d’arte digitale, inserita anche nel mondo NFT), affrontano il tema universale del “bacio”, molto sentito in questo periodo storico così complesso.





Informazioni e prenotazioni, obbligatorie, per l’evento :



347 5735246 o 0423 952313 o a info@museoasolo.it





Informazioni



29 Gennaio - 13 Marzo 2022

Museo Civico e Torre Civica di Asolo



Ingresso Museo Civico: intero 5€, ridotto 4€, cumulativo (Museo + Torre Civica + Rocca) intero 9€, ridotto 8€

Ingresso Torre Civica: intero 3€, ridotto 2€



Orari: Museo Civico, sabato e domenica, dalle 9.30 alle 12.30 / dalle 15.00 alle 18.00

Torre Civica, sabato e domenica 10.00 / 17.00



Comunicazione e Ufficio Stampa



Blonde and Brains info@blondeandbrains.com