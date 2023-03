Penultimo appuntamento per conoscere il corso serale del liceo Artistico di Treviso

Il CORSO SERALE del Liceo Artistico Statale di Treviso si presenta ancora mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 21.00 presso la sede di via Santa Caterina 10.

Fin da ora è possibile prenotare la propria partecipazione collegandosi al sito https://www.liceoartisticotreviso.edu.it/index.php/corsi/corso-serale



Per informazioni sulle iscrizioni è anche possibile scrivere a corsoserale@liceoartisticotreviso.eu oppure chiamare al numero 0422 543984.



Il Corso Serale del Liceo Artistico di Treviso, con gli indirizzi Arti Figurative e Design, offre la possibilità, in tre anni, di conseguire un diploma utile per la ricerca di nuove opportunità di impiego, per riqualificarsi professionalmente e per avere accesso agli studi universitari. Il corso può risultare stimolante anche per coloro che, pur non necessitando di un diploma, desiderino avvicinarsi al mondo dell'arte: già dal primo anno infatti lo studente viene avviato allo studio della storia dell'arte e apprende i fondamenti delle discipline plastiche, pittoriche e del design. L'insegnamento, pensato per studenti lavoratori, é supportato dall'utilizzo di una piattaforma e-learning a distanza, ed è inoltre previsto, per chi già in possesso di un diploma, l'esonero dalla frequenza e dalla valutazione nelle discipline già affrontate nel precedente corso di studi.



Per informazioni aggiornate si consiglia di consultare la pagina del corso serale sul sito del Liceo artistico di Treviso.