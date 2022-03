Secondo appuntamento di approfondimento storico in concomitanza con la mostra “La malattia che viaggia. Dalla peste a covid 19, imparare dalla storia” attualmente in corso a Casa dei Carraresi

Venerdì 11 marzo, alle ore 18, si parlerà di: “La peste in epoca classica, da Pericle a Galeno”.

Relatore è lo studioso bizantinista é Frederick Lauritzen.

Il terzo e ultimo incontro è programmato per sabato 19 marzo (alle ore 17) con “La peste all’epoca dell’imperatore Giustiniano. Relatore è lo studioso di storia della medicina Andrea Cozza.

La mostra si affida alla storia e alla medicina per proporre un excursus attraverso quaranta pannelli tematici affiancati a rari documenti del passato e oggetti della tradizione medica e farmacologica a partire dal Cinquecento. Un percorso sulla malattia ma anche sulla salute, sulla profilassi, sulla terapia. Non mancano riferimenti religiosi, artistici, letterari. Tanti gli spunti di riflessione che mostrano quanto del passato viva nel presente e come il contrasto alle epidemie sia stato un fatto imponente di fede, responsabilità, norme e scienza.

Ricordiamo che la mostra (ingresso gratuito) resterà aperta dal 19 febbraio al 23 marzo, tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso)

Sono previste delle visite guidate gratuite (su prenotazione fino ad esaurimento posti) in queste date:

• sabato 5 marzo (ore 15 e ore 16)

• domenica 6 marzo (ore 15 e ore 16)

• sabato 12 marzo (ore 15 e ore 16)

• domenica 13 marzo (ore 15 e ore 16)

• sabato 19 marzo (ore 18.30)



E’ obbligatoria la prenotazione al numero 0422-513150.