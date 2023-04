Peter Erskine Trio feat Alan Pasqua & Darek Oles

Il Peter Erskine Trio porta di nuovo la sua musica in Italia. Peter Erskine, Alan Pasqua e Darek Oles si esibiranno dal vivo venerdì 28 aprile all'Auditorium "Mario del Monaco" di Catena di Villorba (TV), portando sul palco i brani presenti all’interno del loro ultimo album: “Live in Italy” (co-prodotto da Zenart Cooperativa Artistica).

L’album in questione è stato registrato dal vivo in occasione di un concerto a Camogli a novembre 2021, al termine di un tour in Italia di due settimane, ed è stato candidato ai Grammy 2023 come Best Jazz Instrumental Album. Erskine, Pasqua e Oles suonano insieme da oltre un decennio e si sono consolidati come uno dei migliori trio jazz in circolazione.



L'evento è organizzato da Zenart Cooperativa Artistica e patrocinato dal Comune di Villorba in collaborazione con ArteRitmi