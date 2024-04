Petrina in trio - Aperitivo a Villa Albrizzi Marini

Per la rassegna Le Notti de il Bandito l'artista padovana Debora Petrina sara' in concerto in trio acustico a Villa Albrizzi Marini (S.Zenone degli Ezzelini Tv) in orario aperitivo alle h.18.00

Presentera' le canzoni del suo ultimo disco L'eta' del disordine in veste acustica piu' alcuni dei suoi classici per info 3483070861