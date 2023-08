A Pianezze ritorna la Festa della Montagna

La passeggiata Andar par malghe, il mercatino rurale, le degustazioni dei formaggi di Malga del Cesen, dimostrazioni delle attività lavorative, il Concorso fotografico, il convegno e, ovviamente, l’incanto della natura. Sono i punti di forza della 23^ Festa della Montagna che andrà in scena sabato 26 e domenica 27 agosto a Pianezze di Valdobbiadene.



Un appuntamento diventato ormai tradizionale e molto atteso, soprattutto da turisti ed escursionisti, organizzato dal Club Amici della Montagna e dall’Amministrazione Comunale di Valdobbiadene, in collaborazione con il Consorzio delle Pro Loco di Valdobbiadene, il Consorzio di Valorizzazione Montana “Monte Cesen” e la delegazione di Treviso dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi.



La manifestazione propone un calendario ricco di occasioni per gustare e apprezzare quanto di meglio la montagna ha da offrire, ma si pone pure come importante momento di riflessione. È infatti l’occasione per focalizzare l’attenzione sul futuro di Pianezze e del Cesen con un convegno sul tema “La Montagna e le sue risorse”, in programma sabato 26 agosto a partire dalle ore 10:30, al quale sono state invitate autorità ed esperti. Sarà inoltre l’occasione per presentare il progetto del “Museo della Montagna a Frascada Bassa”.



La Festa si aprirà come ogni anno con il “Mercatino di Montagna”, esposizione di prodotti tipici, animali, attrezzature e macchinari per il lavoro in montagna e con la dimostrazione delle attività lavorative della cultura montanara e dell’artigianato rurale, oltre alla possibilità di visitare le malghe del comprensorio alla riscoperta delle tradizioni di vita in alpeggio. Seguirà l’inaugurazione del “Sentiero del Cuore”.



Domenica dalle ore 8:00 “Andar per Malghe”, la tradizionale e partecipatissima passeggiata sui sentieri della storia e delle malghe. Alle ore 18:00, presso il Tempio Internazionale del Donatore, il “Concerto corale” con il Coro Endimione e con il Coro di Stramare.