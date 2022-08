Ritorna a Pianezze la "Festa della montagna"

La passeggiata "Andar par malghe", il mercatino dell’Artigianato rurale, la “Mostra-Assaggio dei formaggi di Malga del Cesen”, dimostrazioni delle attività lavorative, il Concorso fotografico, la Tavola Rotonda e, ovviamente, l’incanto della natura. Sono i punti di forza della 22^ Festa della Montagna che andrà in scena sabato 27 e domenica 28 agosto a Pianezze di Valdobbiadene. Un appuntamento diventato ormai tradizionale e molto atteso, soprattutto da turisti ed escursionisti, organizzato dal Club Amici della Montagna e dall’Amministrazione Comunale di Valdobbiadene, in collaborazione con il Consorzio Valdobbiadene, il Consorzio di Valorizzazione Montana “Monte Cesen”, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi ed il ristorante “Stella Alpina”. La manifestazione propone un calendario ricco di occasioni per gustare e apprezzare quanto di meglio la montagna ha da offrire, ma si pone pure come importante momento di riflessione. È infatti l’occasione per focalizzare l’attenzione sul futuro di Pianezze e del Cesen con un convegno sul tema “La Montagna: la storia, le tradizioni ed il futuro”, in programma sabato a partire dalle ore 10:30, al quale sono state invitate autorità ed esperti per discutere su esperienze e progetti per la salvaguardia e per la valorizzazione dell’ambiente montano.

La Festa si aprirà come ogni anno con il “Mercatino di Montagna”, esposizione di prodotti tipici, animali, attrezzature e macchinari per il lavoro in montagna e con la dimostrazione delle attività lavorative della cultura montanara e dell’artigianato rurale, oltre alla possibilità di visitare le malghe del comprensorio alla riscoperta delle tradizioni di vita in alpeggio. Seguirà la “Mostra – Assaggio dei formaggi di Malga del Cesen”, degustazione guidata con gli esperti dell’ONAF. Tra le novità dell’edizione 2022, il concorso fotografico “Immagini del Cesen” ed il progetto denominato “Il Cesen incontra”, che propone una serie di iniziative a carattere culturale per tramandare la storia e la vita di montagna. Sempre sabato 27 agosto, dalle ore 18:00, presso la Struttura Gomiero del Tempio, lettura di poesie e racconti “Le voci della Montagna” in ricordo di Labano Bortolomiol e di Pino Verri con gli autori Danilo Stramare e Mariano Lio e la conduzione di Nicola Sergio Stefani. Domenica alle ore 8:00 “Andar per Malghe”, la tradizionale e partecipatissima passeggiata sui sentieri della storia e delle malghe.

Alle ore 18:00, presso il Tempio Internazionale del Donatore, il “Concerto corale” con il Coro Valdobbiadene, diretto dal maestro Marco Dal Molin, e con il Coro Oio di Santa Giustina Bellunese, diretto dal maestro Enzo Dal Molin. Il Club Amici della Montagna è un’associazione che da anni opera per la promozione della montagna e per la valorizzazione del paesaggio rurale, organizzando manifestazioni e feste tradizionali e folkloristiche. Lo scopo ultimo: attirare l’attenzione dei frequentatori, ed in genere degli amanti di Pianezze e dell’intera area montana del Cesen, per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e alla cura della natura.