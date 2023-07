Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 6 Agosto a Pianezze torna LA MUSSADA!

L’evento è la rievocazione della tradizione arte della fienagione di montagna, lungo il percorso verrà spiegato come si tagliavano i prati in montagna e come veniva trasportato il fieno a valle con le musse. Quindi utilizzo della falce, rastrello e altri strumenti storici ormai obsoleti.



Dopo la discesa delle Musse prevista per le 15, verrà premiata dai bambini la più bella ed a seguire accompagnamento musicale con gli Orsi Popolari. Vi aspettiamo!