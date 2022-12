Piazza del baratto di Natale

Una giornata per gli appassionati di scambio, baratto, second hand e buona compagnia. L'edizione Natalizia della piazzetta del baratto ritorna , nella sede hub di comunità "Il Kantiere" . E' un'occasione per incontrarsi, farsi gli auguri e divertirsi scambiando oggetti di vario tipo, magari trovando la strenna giusta per i regali delle prossime feste. L'ingresso è libero, lo spazio è in via roma 57 ad Oderzo dalle ore 10:00 alle 18:00 di domenica 11 dicembre . In caso di pioggia l'evento sarà annullato. Per info e prenotazioni tel. al 347 9735334 dopo le ore 15:00 oppure 346 623 5162