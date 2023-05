In Piazza Rinaldi torna "Flora"

Venerdì 19 Maggio

Piazza Rinaldi, Treviso (Piazza del Comune)

dalle 18.00 alle 23.30

Ritorna ?????, l'aperitivo Green

INGRESSO GRATUITO

Consigliamo un dress code floreale!

Una produzione Suonica & Osteria la Roggia

Con il patrocinio del Comune di Treviso

-------------------

????? è il primo aperitivo totalmente green.

La piazza sarà allestita con sedute in legno, erba, piante e fiori.

Non useremo bicchieri di plastica, ma in materiale 100% riciclabile.

-------------------

Cibo a km0 by Tricckete Truck from Dazio Garden Bar

Bevande locali

Cocktails

Dj set by Flora Soundsystem

Area verde

-------------------

Dj Set:

Simofonik

Ant One

-------------------

La bicicletta ci salverà!

Contro l’inquinamento… “la bicicletta funziona”!

Vieni in bici e lascia a casa la macchina!

-------------------

www.suonica.it