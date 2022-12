In piazza dei Signori l'attesa accensione dell'albero di Natale

Mercoledì 7 dicembre, alle ore 18, la cittadinanza e l’Amministrazione comunale si riuniranno in Piazza dei Signori per l’accensione dell’albero monumentale. Si tratta dell’evento clou del Natale Incantato che dà anche inizio al periodo più atteso delle Feste. L’albero, addobbato da Michele Crema per MC3 con il contributo del Consorzio di Tutela del Prosecco Doc, è arrivato a Treviso grazie a Volksbank e al comune di Brunico. Quello dell’accensione sarà uno speciale momento di condivisione e una bella occasione per scambiarsi gli auguri con il suggestivo accompagnamento del coro DoReMissimi e Growin'Up singers diretti da Paola Pascolo. Saranno presenti all’accensione, oltre al Sindaco Mario Conte, la Giunta, il Presidente del Consiglio comunale e i Consiglieri.

«L’accensione dell’albero è uno degli eventi più attesi e finalmente quest’anno torneremo a riunirci con un appuntamento in Piazza per accenderlo insieme», afferma il sindaco Mario Conte. «Vogliamo regalare, grazie all’accompagnamento degli artisti, un momento di allegria, di gioia e condivisione alle nostre famiglie e cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a portare anche quest’anno il Natale Incantato a Treviso». Ad animare l’evento, organizzato dal Comune di Treviso con l’associazione Ventieventi, ci saranno anche gli artisti de “Le Invasioni Lunari”.