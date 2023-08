Pic nic e cinema al parco di Palazzo Foscolo

Il ritorno dalle vacanze è una “Polvere di stelle”

Appuntamento giovedì 7 settembre, grazie a Fondazione Oderzo Cultura onlus. Un pic nic al parco, per gustare un film e rendere un po’ meno difficile il ritorno dalle ferie. È la proposta per le famiglie contenuta in “Polvere di stelle” prevista per la serata del 7 settembre e voluta da Fondazione Oderzo Cultura onlus, con la collaborazione del circolo cinematografico Enrico Pizzuti e Rosebi.

Per l’occasione il parco di Palazzo Foscolo, in via Garibaldi 65, si trasformerà in un’area da vivere a tutto tondo, sulla scia delle emozioni suscitate per tutto il mese di luglio con Parcoscenico. Il ritrovo sarà alle 19.30, per assaporare insieme il proprio pic nic e proseguire un’ora più tardi con la visione del film di animazione “Robin Hood” di Wolfgang Reitherman, una produzione Walt Disney. Si tratta di una proiezione gratuita ma, per motivi organizzativi, considerato che i posti sono limitati, si richiede la prenotazione entro martedì 5 settembre.

Non è previsto nessun “dress code” ma l’invito a presentarsi con coperta, morbidi cuscini e tutto il necessario per il pic nic.

Per prenotare: prenotazioni@oderzocultura.it