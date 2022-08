Pic-nic under the stars - Sotto le stelle di San Lorenzo

Una magica notte di San Lorenzo tra calici, castelli e stelle.

Questa è la nostra proposta per il quarto anno di “Pic-nic under the stars”

La sera del 10 Agosto, a partire dalle ore 20, potrete trascorrere una serata unica tra i vigneti che circondano il castello di San Salvatore: degustando i nostri vini, cenando all’aria aperta e osservando le stelle con un accompagnamento musicale Swing e luci soffuse

Il punto di ritrovo sarà all’interno della cantina Conte Collalto dove, attraverso una facile passeggiata di circa 500 metri, raggiungeremo la location del picnic.

Qui verrà consegnato ai partecipanti un cestino contenente un menù sfizioso, una bottiglia di vino ogni due persone e una coperta per il picnic.

Per chi preferisse evitare la camminata, sarà allestito anche un servizio navetta.

COSTO: 30€ a persona

Prenotazione obbligatoria, entro lunedì 9 agosto, a:

social@cantine-collalto.it

348 4480543

I menù della serata, in collaborazione con Kalo Group:

Menù classico, per 2 persone:

1 pane e soppressa

1 pasta curcuma, speck e zucchine

1 cous cous contadino

2 carne salada, valeriana, aceto balsamico e scaglie di grana

1 salame cioccolato

1 torta ribes e melograno

Menù Vegetariano per 2 persone:

1 tris di croissant salati farciti

1 pasta curcuma, zucchine e tofu

1 cous cous contadino

2 insalata di patate

1 salame cioccolato

1 torta ribes e melograno

Per entrambi i menù:

Una bottiglia di vino ogni 2 persone

Bottiglietta d'acqua da 0,5 litri