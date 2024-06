Pic-nic in vigna presso cantina Le Manzane

~ WINE PIC-NIC Hamburger in Vigna ~



Goditi un'esperienza indimenticabile tra le colline del Conegliano Valdobbiadene DOCG, patrimonio UNESCO durante l'INTERNATIONAL PICNIC DAY!



Martedì 18 Giugno dalle ore 19.00 ti aspettiamo per un picnic in completo relax tra le vigne della Cantina "Le Manzane" di San Pietro di Feletto (TV), in Via Maset, 47.



Potrai degustare i vini della Cantina “Le Manzane” e gli Hamburger di BertiFood (con opzione vegetariana)!



Il Pic-Nic comprende:

- 2 calici di vino a scelta (Prosecco DOCG, Pinot Grigio e Kaberlò)

- Hamburger a scelta

- Patatine fritte

- Bottiglietta di acqua



E…see ti piace il Gin, in anteprima potrai assaggiare il Bon-Gin Tonic!



Un'esperienza magica dedicata agli appassionati del vino ma anche agli amanti della natura e della cultura.



Il costo è di 33 euro adulto e 18 euro bambino



Ti aspettiamo con la tua dolce metà, con gli amici o in famiglia.



Vi preghiamo di riportare nell'apposito form al momento della prenotazione eventuali richieste (allergie, intolleranze, ecc..) che saremo lieti di soddisfare.



Per qualsiasi informazione puoi contattare Giulia al 329 0772 162



I cani sono ammessi al guinzaglio, rispettando le norme vigenti per i parchi pubblici, nell'assoluto rispetto delle altre persone e nella tutela della sicurezza di bambini e di tutti i presenti.