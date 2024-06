Pic nic in vigna in collaborazione con Giulia Sattin

?? Pic-nic in Vigna con Giulia Sattin ??

Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra i vigneti al tramonto?



Unisciti a noi per una serata magica in compagnia di Giulia Sattin, sommelier, content creator ed event planner, che ti accoglierà a Ville d’Arfanta per un pic-nic indimenticabile!



? mercoledì 26 giugno

? dalle 19:30 alle 22:30

?Ville d'Arfanta, Località Parè 27/28, Arfanta di Tarzo, TV

? Prezzo:

27€ adulti

13€ pic-nic baby



?? Compreso nel biglietto:

4 pezzi di focaccia di diverse tipologie, taralli e grissini, formaggio e salumi, frutta fresca, tiramisù, una bottiglia di Prosecco DOCG Brut con 2 calici (1 bottiglia fino max 3 pax)



Come Funziona?

Prenota il tuo ticket online e preparati a vivere un'esperienza indimenticabile. All'arrivo in tenuta, riceverai il tuo cestino da pic-nic con la coperta e tutto l’occorrente per goderti i nostri incantevoli vigneti.



Visita il nostro sito per acquistare il tuo ticket.



? Un pic-nic sotto le stelle, tra le vigne di Ville d'Arfanta, ti aspetta! ?