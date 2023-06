Al Piccolo Rifugio la presentazione del libro "Pio Piumotti vuole andare in vacanza”

Una storia di giudizio e di discriminazione, di diversità e di accettazione, ma soprattutto una storia dove trionfa l'amicizia. Questo è "Pio Piumotti vuole andare in vacanza”, libro per bambini 3-8 anni scritto da Silvia Dal Cin, residente a San Vendemiano ma originaria di Sarmede, illustrato da Matteo Della Libera, in arte Watteo,e appena pubblicato dalla piemontese Land Editore. Dopo il lancio al Salone del libro di Torino, la prima presentazione ufficiale sarà sabato 24 giugno alle 10.30 al Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, in viale della Vittoria 19, alla presenza di autrice e illustratore, e aperta a tutti.

Il rosso uccellino Pio ha una sola aletta, ma sogna di andare in vacanza e di fare una traversata oceanica: il libro racconta come, grazie agli amici, riuscirà nell'impresa.

LIBRO, AUDIOLIBRO E VIDEOGIOCO

In “Pio Piumotti” oltre alla storia si trova una sezione di giochi per bambini sui temi del libro ed il link al sito con contenuti extra come il videogioco di Pio e l'audiolibro.

CON I SEGNALIBRI FATTI DAL PICCOLO RIFUGIO

Alla presentazione di sabato 24 in omaggio con le prime copie del libro i segnalibri decorati, in carta riciclata, realizzati da donne e uomini con disabilità del Piccolo Rifugio e scelti da Dal Cin per corredare il libro.