Picnic tra le colline del Prosecco

L’aria di primavera porta con sé il desiderio di una gita fuori porta: quale occasione migliore per un picnic all’aria aperta?



Lasciati incantare dalla bellezza delle colline di Valdobbiadene, riconosciute patrimonio dell’Unesco, e vivi un’esperienza unica ed autentica a contatto con la natura sorseggiando un buon calice Canevel.



L’esperienza inizierà con un tour guidato della Cantina per conoscere i metodi di produzione e i segreti del metodo Setàge, dopodiché raggiungeremo il belvedere circondato dai filari di Glera, dove potrai goderti un rilassante picnic degustando il nostro spumante in abbinamento a gustose sfiziosità preparate con freschi ingredienti locali.



Il kit per il picnic include:

- cofanetto personalizzato Canevel

- 1 calice personalizzato Canevel

- 1 bottiglia (0,375 l) di Valdobbiadene Superiore Docg Brut Setàge

- il panino del vignaiolo

- insalatina di grano, verdurine primaverili arrostite, pesto alle erbe spontanee, caciottina di malga

- Tiramisù della tradizione

- acqua minerale

- telo personalizzato Canevel



Su richiesta, sono disponibili una versione vegetariana o gluten free e una proposta per i bambini.

L’intero kit sarà omaggiato come ricordo dell’esperienza.



Info e prenotazioni: visit@canevel.it - 0423 975940