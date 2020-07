Picnic tra le colline Unesco

La Cantina Moretvini vi invita ad una serata al chiaro di luna, nel totale relax delle splendide colline del Conegliano Valdobbiadene, degustando ottimi calici di vino accompagnati da piatti freddi.



L'appuntamento è per sabato 25 luglio alle ore 20. Al vostro arrivo verrete accompagnati alla postazione che vi è stata riservata al momento della prenotazione, nel mezzo dei filari del nostro vigneto. Durante la serata potrete degustare tre calici di vino accompagnati da piatti freddi; non esitate a comunicarci eventuali necessità alimentari, faremo del nostro meglio per adeguare il nostro menù.



I posti limitati sono disponibili solo su prenotazione al seguente link https://winetastingvaldobbiadene.it/prodotto/degustazione-in-vigneto/



Costo di partecipazione: 29 euro a persona



Il costo include: aperitivo di benvenuto, 3 calici di vino a scelta tra le etichette selezionate, alternative analcoliche, piatti freddi in accompagnamento e gadget omaggio. Bambini da 1 a 4 anni: nessun costo di partecipazione. Bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni: prezzo agevolato di 17 euro. Ai minori di 18 anni non verranno serviti alcolici. Nel corso della serata sarà possibile anche acquistare delle bottiglie dalla cantina.

In caso di maltempo l'evento sarà posticipato con la possibilità di essere rimborsati o spostare la prenotazione alla prossima data utile.



Per maggiori informazioni: 331 117 8685