Picnic al Parco Urbano - 3^ edizione

Mancano pochi giorni al consueto “Picnic al Parco”, che si svolgerà al Parco Urbano di Ponzano Veneto in via Ruga, il 5 Maggio 2024. E’ pronta per la Terza Edizione l’associazione “Amici del Parco Urbano-Ponzano Veneto O.d.V.”, che ormai da tempo ha preso a cuore la zona organizzando eventi, al fine di raccogliere fondi per migliorare il Parco Urbano di via Ruga.

Anche quest’anno, saranno gentili collaboratori della giornata il gruppo “AVIS e AIDO di Ponzano Veneto”, inoltre si avrà la gradita presenza di ENPA- Sezione di Treviso con i loro dolcissimi cani. Durante la giornata tanta musica e giochi con il Gruppo “Progetto Famiglie in rete”, laboratorio “Faccio io”, scambio di figurine di ogni tipo e gli immancabili giochi in legno di “Zio Umberto”.

L’appuntamento è alle 10.30 con un inizio all’insegna della pittura, grazie all’Associazione “Arteficio-Linea” che organizzerà un interessante mini-corso di pittura ad Acquerello; a seguire il bellissimo “Gruppo di Lettura Babbana” spiegherà il funzionamento della nuova “Casetta Scambio Libri”, donata dal gruppo alla Comunità Ponzanese e posizionata al Parco Urbano.

Dopo il Picnic al sacco in mezzo alla natura, faranno compagnia “Animazione In Tour” con Emanuela Basso e Roberto, che allieteranno il pomeriggio con spettacolo di bolle, trucca-bimbi e palloncini.

Immancabile la presenza delle amiche di “Storie in Valigia-Lettrici Ponzano” e le loro bellissime letture; anche per questo è doveroso un ringraziamento alla Biblioteca Comunale e al suo staff. Da non perdere la staffetta ludica con la gentile partecipazione di “Atletica Ponzano”.

Durante il pomeriggio una piccola visita ai vicini “Orti Urbani”, con il favoloso volo delle farfalle/coccinelle di “Smart Bugs”. Tantissima allegria dell’Accademia di Ballo “Angel Dance” con Zumba per tutti ed infine grande chiusura alle 17.00 con la “Banda di Ponzano Veneto – Ass. Culturale APS F. Sebastiani”.

Un programma fitto di impegni e di consolidate compartecipazioni tra diverse Associazioni del luogo. Un evento veramente speciale che fa vivere il Parco Urbano rendendolo sempre piu’ attrattivo per adulti e bambini.

Il consueto appuntamento ha avuto il supporto di tanti sponsor, che confermano sempre il loro affetto verso l’Associazione e il Parco Urbano. L’evento ha ricevuto anche il Gentile Patrocinio del Comune di Ponzano Veneto, sempre attento a valorizzare il caro “Giardino della Comunità”, che tanto sta a cuore ai cittadini Ponzanesi.

Non mancheranno le sorprese.