Picnic sotto le stelle

Quando Dal 10/08/2023 al 11/08/2023 Orario non disponibile

PIC-NIC UNDER THE STARS 2023

IL 10 e 11 AGOSTO 2023, DALLE ORE 20:00 ALLE 23:00

La notte più magica dell’anno quest’anno raddoppia!

Il 10 e 11 agosto abbiamo il piacere di invitarvi a trascorrere insieme lo spettacolo delle stelle cadenti, tra calici, vigneti e castelli.

Per il quinto anno di “Pic-nic under the stars” la nostra proposta prevede:

Le sere del 10 e 11 Agosto, a partire dalle ore 20, potrete trascorrere una serata unica tra i vigneti che circondano il castello di San Salvatore: degustando i nostri vini, cenando all’aria aperta e

ammirando le stelle.

Il punto di ritrovo sarà all’interno della cantina Conte Collalto dove, attraverso una facile passeggiata di circa 600 metri, raggiungeremo la location del picnic.

Arrivati in vigneto, vi verrà consegnato un cestino contenente un menù sfizioso, una bottiglia di Prosecco DOCG ogni due persone e una coperta per il picnic.

Per chi preferisse evitare la camminata, sarà allestito un servizio navetta.

COSTO: 40€ a persona

Prenotazione obbligatoria, entro martedì 8 agosto, a:

incoming@cantine-collalto.it

320 4027194

Posti limitati.

A breve, condivideremo con voi il menù della serata, anche in versione vegetariana.