Picnic sotto le stelle al Parco del Livelet

Un picnic lungo il lago per godere del tramonto e ammirare le stelle: sabato 6 agosto cominciano le aperture straordinarie del Parco Archeologico Didattico del Livelet, che per alcuni sabati del mese accoglierà i visitatori non solo il pomeriggio ma anche alla sera. I tavoli da picnic del Livelet saranno dunque a disposizione anche alla sera per chi volesse portarsi il proprio cestino da casa e approfittare di una originale cena all’aperto. Domenica, invece, consueta apertura dalle 10 alle 19 con visite guidate alle palafitte e un laboratorio artistico.

L’intenso fine settimana del Livelet parte quindi domani, sabato 6 agosto, con una ricca proposta di attività. Oltre alle consuete visite guidate al villaggio palafitticolo – in partenza alle ore 16, 18 e 20 –, due i laboratori in programma il pomeriggio: alle 17 “Art Attack preistorico” e alle 19.30 “Cartoline da Giove”, dedicato all’astronomia. I laboratori tornano poi domenica pomeriggio, dalle 14 alle 18, con “L’arte delle grotte”, per sperimentare le più antiche tecniche artistiche. Per tutta la durata della giornata, inoltre, sarà possibile usufruire dei tavoli picnic e barbecue, giocare al parco giochi oppure partire per una passeggiata nel Parco dei Laghi della Vallata o per raggiungere la Panchina Gigante 181.

Le attività del sabato sono tutte su prenotazione, compilando il form online forms.gle/Kq5onx2LxfKEF2DL6, mentre la partecipazione alle visite guidate e ai laboratori della domenica va comunicata direttamente in cassa al momento dell’arrivo. Per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue è necessaria la prenotazione scrivendo in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonando allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.