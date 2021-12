"Pierino & il Lupo e i Papu" al Teatro Da Ponte

Andrea Appi e Ramiro Besa, ovvero I Papu, celebre duo comico pordenonese noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Zelig e Colorado Café, sarà in scena al Teatro Da Ponte il prossimo 8 dicembre con lo spettacolo «PIERINO & IL LUPO E I PAPU». I due artisti friulani propongono una riscrittura in chiave comica della celebre composizione realizzata dal musicista russo Sergej Prokofiev nel 1936. L’accompagnamento musicale è del Gabriel Fauré Consort con la direzione del Maestro Emanuele Lachin. Il "Pierino & il lupo" dei Papu è soprattutto una divertente favola per bambini e adulti. Lo spettacolo inizierà alle ore 17. L’ingresso è gratuito è sarà necessario il possesso del green pass. È possibile prenotare via mail scrivendo all’indirizzo assogfprenotazioni@gmail.com oppure via Whatsapp al n. 347.6302407. L’ingresso è gratuito.