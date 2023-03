Guerre, crisi umanitarie e ambientali, rivoluzioni: il giornalista Pietro Del Re si racconta

Nel corso della sua lunga carriera da inviato, Pietro Del Re ha raccontato guerre, crisi umanitarie e ambientali, rivoluzioni. Ogni volta è stato testimone di tragedie, delle follie degli uomini, ma anche storie di generosità e coraggio. I protagonisti di queste storie sono persone che, nonostante tutto, hanno deciso di fare la cosa giusta, spendendosi per salvare vite e difendere la libertà delle persone o per la salvaguardia della natura, spesso rischiando la propria incolumità.

Venerdì 24 marzo 2023 alle ore 10, nell’Auditorium della Provincia di Treviso, Pietro Del Re racconterà agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado (e ad altro pubblico interessato) le “cose viste” in oltre 30 anni come inviato per gli esteri de «la Repubblica», fotografo e scrittore. L’incontro è promosso dalla Fondazione Zanetti ETS a conclusione del programma di sensibilizzazione gratuito Passi verso l’Altrove 2022/23 che quest’anno ha coinvolto oltre 3000 studenti in cinque tappe tra cinema, teatro e testimonianze dirette dal mondo contemporaneo.