Pieve di Sera 2024 – I martedì delle feste di luglio

Il programma di quest’anno è stato pensato per regalare momenti di spensieratezza, allegria, cultura, musica e tradizioni a tutti i partecipanti.

Musica per tutti i gusti

Il 2 luglio a Barbisano: serata di liscio con l’Orchestra Fabio Corazza e poi a Pieve di Soligo il 9 luglio esibizione della cover band Vertical Smile. Il 23 luglio: grande evento di musica pop italiana con Fiordaliso, una delle protagoniste del panorama musicale nazionale, il 30 luglio musica reggae in dialetto veneziano con Sir Oliver Skardy, già frontman dei Pitura Freska, accompagnato dalla straordinaria band “I Fatti Quotidiani”.

Non solo musica, il 16 luglio sarà dedicato allo sport, con molte associazioni locali che proporranno attività ricreative e motorie. Durante la serata, verranno premiati gli atleti pievigini che si sono distinti nella stagione sportiva 2023/2024. Ogni sera, un’area sarà dedicata alle famiglie con artisti di strada, animazione e giochi per bambini.

E poi le aree tematiche. Lounge bar Vaccari: Il cortile del retro del municipio si trasformerà in un lounge bar con casette dove sarà possibile degustare soft drink e cocktail accompagnati dalla musica dei DJ. e Piazza Caduti nei Lager: un ristorante/snack sotto le stelle, con specialità diverse ogni sera: dallo spiedo in rosa preparato dalle donne dell’Accademia dello Spiedo, al churrasco, dai panini gourmet agli hamburger, dal pulled pork alla carne argentina alla brace.

Il Sindaco Stefano Soldan: "Tutte queste attività sono promosse da commercianti e associazioni. Come amministrazione, abbiamo scelto di far crescere il senso di appartenenza alla comunità coinvolgendo le associazioni locali e promuovendo una collaborazione sempre più ampia e reciproca. Un ringraziamento particolare va rivolto a Piazze Creative per il ruolo organizzativo, a tutte le associazioni di volontariato che si adopereranno per la buona riuscita dell’evento, agli esercenti e commercianti aderenti, oltre che agli artisti che hanno deciso di partecipare alle serate."

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un mese di luglio all'insegna del divertimento, della cultura e della convivialità!