Prosegue a Pieve di Soligo la rassegna Sorellanza 2022

Tre donne manager, tre fra presidenti e responsabili di altrettante associazioni e consorzi che ruotano intorno alla viticoltura, all’enologia e al territorio, inteso come Patrimonio… Le ospiti della serata di martedì 8 novembre - con inizio alle ore 20:45 presso l’Auditorium della Biblioteca Battistella-Moccia di Pieve di Soligo - di Sorellanza sono: Elvira Bortolomiol, presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Alessandra Boscaini, direttore vendite di Masi Agricola e delegata Regione Veneto dell’Associazione “Le Donne del Vino” e Marina Montedoro, presidente Associazione Colline Conegliano Valdobbiadene UNESCO e presidente di Coldiretti Veneto. La rassegna, organizzata dagli assessorati alla Cultura e Pari Opportunità della Città di Pieve di Soligo, intende focalizzare l’attenzione sull’universo femminile attraverso testimonianze e percorsi di vita che meritano di essere conosciuti per la loro originalità e per il contributo che danno alla società. Il mondo dell’agricoltura, ed in particolare dell’enologia, sta cambiando fisionomia e colore grazie alla massiccia presenza femminile. Sono infatti sempre più numerose le donne al vertice di imprese vinicole, non solo come produttrici, ma anche come export manager, leader di società di distribuzione internazionale, presidenti di consorzi e associazioni di settore. Tutte rose, oppure ci sono anche spine affilate? Stando a una recente ricerca condotta dall’Università di Siena in collaborazione con Le Donne del Vino e Unione Italiana Vini sono stati fatti importanti passi avanti per colmare il gender gap, tuttavia restano aperte alcune domande: quanto è difficile oggi per una donna rivestire un ruolo manageriale? Quanto pesano i pregiudizi? Quanto feriscono gli stereotipi? La rassegna, ideata e condotta dalla giornalista Adriana Rasera, rientra nel calendario RetEventi Cultura Veneto 2022. Sorellanza gode del sostegno del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Ingresso libero - Accesso prioritario con prenotazione https://bit.ly/pievecultura INFO: biblioteca@comunepievedisoligo.it 0438 985380