Pieve Incontra 2024 - Carlo Cottarelli

Ancora un personaggio di spicco per “Pieve Incontra”. La rassegna culturale, alla sua 6^ edizione e organizzata dalla Città di Pieve di Soligo, ha in serbo una serata da non perdere per l’autorevolezza dell’ospite e per i temi trattati: Carlo Cottarelli – economista di fama internazionale, già Commissario straordinario per la revisione della spesa e direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, oggi direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano – interverrà su argomenti di scottante attualità, dal PNRR alla situazione del debito e della spesa pubblica, dalla situazione del mercato del lavoro al problema dell’evasione fiscale, fino alla tecnocrazia passando per la deglobalizzazione. L’appuntamento, attesissimo, è per venerdì 26 aprile 2024 presso il Teatro Careni di Pieve di Soligo, con inizio alle ore 20:45.

“Siamo grati al professor Cottarelli, uno dei più importanti economisti italiani - afferma Luisa Cigagna, assessore alla Cultura e vicesindaco di Pieve di Soligo -, di aver accettato il nostro invito e sono sicura che la serata con lui sarà una preziosa occasione di divulgazione non soltanto sui temi dell'economia e della finanza ma anche sul valore della politica come strumento fondamentale per costruire il bene comune”.

Prendendo le mosse dal suo ultimo libro, fresco di stampa, Dentro il Palazzo, Cottarelli offrirà inoltre un quadro delle istituzioni italiane, gettando uno sguardo ironico e disincantato sulla politica di casa nostra. “L'immagine delle Aule parlamentari è certo familiare a ogni cittadino - scrive. Non molti, invece, possono affermare di sapere con chiarezza cosa accada realmente nei palazzi del potere”. Attraverso numerosi aneddoti biografici, Carlo Cottarelli racconterà la sua esperienza personale, e brevissima; oltre ad aver ricoperto per otto mesi la carica di senatore nell'ultima legislatura, dopo le elezioni del 2018 venne incaricato dal Presidente Mattarella di formare un governo nel corso di una crisi istituzionale senza precedenti.

“Cottarelli ci restituirà una fotografia delle nostre istituzioni - spiega Adriana Rasera, ideatrice e coordinatrice della rassegna -, ma sarà pure l’occasione per approfondire i temi del declino demografico, della deglobalizzazione e dell’Intelligenza Artificiale e per fare una riflessione sulla spesa pubblica, sul debito, sul bisogno di una crescita sostenibile. Carlo Cottarelli, una delle figure più autorevoli del panorama economico internazionale, ci aiuterà insomma a immaginare come potranno evolversi l'economia italiana ed europea”.

La rassegna “Pieve Incontra” gode del sostegno di AscoTrade Gruppo HERA, Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Euromobil, Hotel Villa Soligo, Tino Gourmet e libreria TraLeRighe”. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere. Sarà attiva la prenotazione su eventbrite.