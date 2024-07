“Pieve incontra” - Alberto Pellai

“Siamo immersi nella cultura del consumo dove tutto diventa un prodotto, una performance…compresi i nostri figli, che invece hanno bisogno di essere messi nella condizione di mettersi alla prova, di sperimentare, di sbagliare. Non dobbiamo per forza tenerli lontani dall’insuccesso, dall’infelicità”.

Un tema serio e di stringente attualità. Un interlocutore esperto e autorevole. Ancora un personaggio di spicco per “Pieve Incontra”. La 6^edizione della rassegna culturale organizzata dalla Città di Pieve di Soligo chiude la stagione con Alberto Pellai, il quale offrirà al pubblico una visione critica dei problemi alla base dell’emergenza educativa che affligge il nostro tempo, per poi fornire suggerimenti pratici per riaffermare il ruolo genitoriale davanti alle sfide del Terzo Millennio.



L’appuntamento è per mercoledì 17 luglio alle 20:45 al Teatro Careni di Pieve di Soligo. Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva, scrittore, docente all’Università degli studi di Milano, è specializzato in Sanità Pubblica ed educazione sanitaria. I suoi libri spopolano perché rispondono a un bisogno preciso: capire e aiutare i nostri figli, allenandoli alla vita.





La rassegna “Pieve Incontra” gode del sostegno di AscoTrade Gruppo HERA, Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Euromobil, Hotel Villa Soligo, Enoteca Corte del Medà e libreria TraLeRighe