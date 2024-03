Pieve Incontra" - Serena Dandini

Sarà un 8 marzo speciale a Pieve di Soligo. Per Serena Dandini il teatro Careni è già sold out da settimane, mentre cresce l’attesa per il suo arrivo e per la sua partecipazione a Pieve Incontra, la rassegna culturale organizzata dalla Città di Pieve di Soligo e giunta alla sua 6^ edizione.

Dandini converserà con la giornalista Adriana Rasera affrontando temi a lei cari, come la parità di genere e l’emancipazione femminile, senza trascurare il doloroso capitolo dei femminicidi. Sarà l’occasione inoltre per parlare del suo ultimo libro, già best seller, La vendetta delle Muse, dove la scrittrice, con il suo sorriso garbato, racconta secoli di ingiustizie riuscendo nel contempo a indicare una via di riscatto.

“Per una felice e curiosa coincidenza, proprio in occasione della festa del’8 marzo - afferma Luisa Cigagna, assessore alla Cultura e vice sindaco di Pieve di Soligo -, Serena Dandini sarà nostra ospite a Pieve Incontra. Dandini è un’autrice poliedrica che combatte stereotipi e luoghi comuni sulle donne usando con sapiente equilibrio ironia e intelligenza. Con il suo lavoro, racconta il variegato mondo femminile del passato e del presente contribuendo ad alimentare quella genealogia femminile tanto importante per fornire esempi positivi alle nuove generazioni e a diffondere un’immagine realistica e attuale della donna. Interessanti sono anche i suoi libri dedicati ai fiori e al giardinaggio: una forma di ricerca di felicità e bellezza sostenibile e alla portata di tutti. Siamo davvero curiosi di quel che ci racconterà”.

Anita Garibaldi, l’eroina di guerra, Colette, che ha riconquistato l’autonomia artistica sottrattale dal marito, la scultrice Camille Claudel, la fotografa Dora Marr e poi figure magistrali come Alma Mahler e Gala, donne che hanno navigato in acque di spregiudicatezza e ambizione. Il libro di Serena Dandini esplora anche la vita di scienziate come Sophie Germain, Ada Lovelace, Nettie Stevens e Heady Lamarr, che hanno contribuito in modo significativo al progresso scientifico, ma che spesso sono state espropriate dei loro meriti, attribuiti invece ai colleghi maschi: “Abbiamo voluto inserire Serena Dandini tra gli ospiti di questa edizione - afferma Adriana Rasera, ideatrice della rassegna - perché ritenevamo utile e necessario offrire un contributo significativo alla comprensione e alla celebrazione del ruolo delle donne nella storia e nella società. Ricordiamo inoltre che Serena Dandini per prima, con il libro Ferite a morte, ha aperto un dialogo e restituito la voce a donne che sono state zittite dalla violenza di mariti e compagni”.

Serena Dandini, autrice e conduttrice televisiva, nel corso della sua carriera ha lavorato in diversi programmi di successo: La TV delle ragazze, Avanzi, Pippo Kennedy Show, Obladì obladà, Italia sera, Mai dire Gol, Saranno maturi, L'ottavo nano, Vieni avanti cretino, Parla con me, The show must go off, Valorose, Stati generali. È stata apprezzata per il suo talento comico e per la sua capacità di affrontare temi sociali in modo intelligente e satirico. Tra i suoi libri: Lorenzo e la maturità. Come secernere agli esami, con Corrado Guzzanti, Amo, con Neri Marcorè, Dai diamanti non nasce niente. Storie di vita e di giardini, Grazie per quella volta. Confessioni di una donna difettosa, Ferite a morte, Il catalogo delle donne valorose, La vasca del Führer, Torino, Cronache dal Paradiso.

La serata inizierà alle ore 20:45. Pieve Incontra gode del sostegno di AscoTrade Gruppo HERA, Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Euromobil, Villa Soligo, Enoteca Corte del Medà e Libreria TraLeRighe”.