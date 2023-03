La prima assoluta del Docu-film “Toti Dal Monte: una voce nel mondo”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si aprirà sabato 25 marzo con la proiezione docu-film “Toti dal Monte: una voce nel mondo” di Nic Pinton, in prima assoluta, la stagione degli eventi dedicati ai 130 anni dalla nascita della grande Toti dal Monte, al secolo Antonietta Meneghel, soprano di fama mondiale nella prima metà del Novecento. La proiezione è in programma all’Auditorium Battistella Moccia di Pieve di Soligo alle 21.00, alla presenza del regista, che introdurrà la serata insieme a Stefano Soldan, Sindaco di Pieve di Soligo e a Luisa Cigagna, Assessore alla Cultura. Nel Docu-film, Nic Pinton indaga la figura di Toti Dal Monte, attraverso una serie di testimonianze, raccolte soprattutto a Pieve di Soligo: persone che con lei hanno lavorato, o che l’hanno conosciuta da vicino. E poi persone che da lei sono state salvate in tempo di guerra. Il lavoro di ricerca è partito qualche anno fa e vede la luce oggi, in questo documento davvero unico, che ci racconta la Toti più intima e vera. Tra gli intervistati: Francesca Zanzotto, Rosemarie Richebuono, Erika Baechi, Umberto Lorenzoni (che ora non c’è più), Luciano Cecchinel, la famiglia Munari, la famiglia Toffolin della Locanda da Lino, Marisa Zanzotto e molti altri. Responsabile Comunicazione Antonella Antonello Tel. 335.432952