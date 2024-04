A Pieve di Soligo tre giornate nel segno di Giuseppe Toniolo

Pieve di Soligo, città delle “vite illustri”, si conferma sempre più centro di riferimento e meta a livello regionale e nazionale per il beato Giuseppe Toniolo, il grande economista e sociologo cattolico salito agli onori degli altari nell’aprile 2012, le cui spoglie mortali sono custodite nel Duomo pievigino. Proprio in questa settimana dopo Pasqua, sono infatti in programma tre eventi particolarmente importanti e significativi, che porranno la comunità ecclesiale e civile di Pieve di Soligo alla ribalta della cronaca per quanto riguarda la devozione popolare e l’attualità del messaggio di fede, vita e pensiero economico e sociale dell’insigne professore trevigiano.

La tre giorni tonioliana prende il via giovedì 4 aprile con la visita di una delegazione della diocesi di Cesena - Sarsina, guidata dal Vescovo Douglas Regattieri, alla città e al territorio dell’Alta Marca, oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Dopo l’arrivo al Duomo Santa Maria Assunta di Pieve di Soligo, alle 10 sono in programma i saluti dell'arciprete monsignor Luigino Zago e la presentazione della figura di Giuseppe Toniolo da parte del direttore scientifico dell’Istituto Beato Toniolo, Marco Zabotti. Alle 10.45 seguirà la concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Regattieri, con preghiera finale presso la tomba del beato Toniolo.

Il gruppo partirà quindi per l'antica Pieve di San Pietro di Feletto, dove la visita sarà guidata dall’esperta d’arte Mariachiara De Lorenzi, della commissione scientifica IBT. Dopo il pranzo in parrocchia, metà sarà Follina: qui l’antica Abbazia sarà illustrata nell’intervento della storica dell’arte Cristina Chiesura. Il gruppo farà quindi rientro a Cesena. All’incontro con la delegazione cesenate parteciperanno anche il Vescovo Corrado Pizzolo, il vicario per la pastorale don Andrea Dal Cin, la presidente IBT Annalina Sartori e altri componenti del direttivo dell’Istituto Beato Toniolo.

Il secondo appuntamento si svolgerà nella mattinata di venerdì 5 aprile nell’auditorium Battistella Moccia di piazza Vittorio Emanuele II, con il convegno sul tema “ Valore formativo e attualità sociale dell’opera di Giuseppe Toniolo. Dieci anni di iniziative culturali”, organizzato dai livelli regionale e nazionale della Fai Cisl, la categoria sindacale della Cisl che segue i lavoratori dei settori dell’agroalimentare e dell’ambiente, in collaborazione con l’Istituto Diocesano Beato Toniolo. Le vie dei Santi. Con taglio formativo e finalità divulgative, l’evento è stato pensato per presentare ad un pubblico sindacale, formato per la maggior parte di giovani delegati e operatori, la fondamentale figura del sociologo e economista Giuseppe Toniolo, ma si rivolge a una platea più ampia e generale per discutere i temi del bene comune, della dottrina sociale della Chiesa e in generale dell’importante effetto generativo che il pensiero del beato trevigiano ha avuto nella storia della comunità ecclesiale e civile, arrivando fino ai giorni nostri come un riferimento alto e un contributo di importante attualità.

Dopo i saluti istituzionali e la proiezione di un video, l’evento del 5 aprile sarà introdotto da Andrea Zanin, segretario generale della Fai Cisl del Veneto. Il sociologo Ludovico Ferro, direttore scientifico della Fondazione Fai Cisl Studi e Ricerche coordinerà i lavori e sarà tra i relatori assieme allo storico contemporaneista Albero Guasco e al direttore scientifico e vice presidente dell’Istituto Beato Toniolo, Marco Zabotti. La seconda parte dell’incontro, incentrata sull’eredità del Toniolo in campo economico e sociale, si svolgerà in forma di tavola rotonda con gli interventi di Vincenzo Conso, presidente Fondazione Fai Cisl, Studi e Ricerche e presidente FOR.AGRI, di Carlo Antiga, presidente Banca Prealpi SanBiagio, di Lorenzo Brugnera, presidente Latteria Soligo e presidente Confcooperative Belluno e Treviso, di Raffaella Da Ros, presidente cooperativa Insieme Si Può e di Alessandro Toffoli, presidente dell’Associazione Famiglie Rurali "Giuseppe Toniolo". Le conclusioni saranno affidate ad Onofrio Rota, segretario generale Fai Cisl nazionale. Il convegno è organizzato con il contributo del Comune di Pieve di Soligo e si svolgerà il con entrata libera, fino ad esaurimento dei posti, dalle 9.30 alle 13.00. È anche prevista la possibilità di partecipare alla messa di giovedì 4 aprile, alle ore 18.30, nel Duomo di Pieve di Soligo con recita finale della preghiera di canonizzazione presso la tomba del beato Giuseppe Toniolo: presiede il rito don Andrea Forest, delegato vescovile per la pastorale sociale e del lavoro e direttore della Caritas della diocesi di Vittorio Veneto, concelebrante monsignor Luigino Zago, arciprete della parrocchia del Duomo.

Infine, nel pomeriggio di domenica 7 aprile, dalle 15 alle 18.30, appuntamento a Pieve di Soligo - nel segno di Giuseppe Toniolo, nel cammino verso la XVIII assemblea nazionale di Roma dal 25 al 28 aprile - per il consiglio regionale elettivo dell’Azione Cattolica del Triveneto, formato da tutte le presidenze diocesane di AC di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, sul tema “Testimoni di tutte le cose da lui compiute”.

L’incontro prenderà avvio con la preghiera nel Duomo di Pieve di Soligo, tappa significativa in ricordo del beato Toniolo, con preghiera guidata dal Vescovo Corrado Pizziolo, che porterà anche il suo saluto ai partecipanti. Si proseguirà nell’auditorium Battistella Moccia con la memoria comunitaria del beato Giuseppe Toniolo e con i lavori assembleari, che prevedono la relazione del delegato regionale Filippo Doni e la presentazione del documento assembleare. Sono quindi in programma l’intervento di un rappresentante della presidenza nazionale AC, il dibattito e la votazione sul documento assembleare. Al termine, l’elezione dei candidati alla delegazione regionale e al consiglio nazionale AC.

Da sottolineare il fatto che nel pomeriggio del giorno precedente, sabato 6 aprile, l’Azione Cattolica di Vittorio Veneto terrà all’Oratorio Beato Toniolo - Patronato Careni di Pieve di Soligo il terzo incontro diocesano di formazione educatori, con la partecipazione di una folta rappresentanza di giovani e adulti provenienti da varie parrocchie della Chiesa di San Tiziano.