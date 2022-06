Pieve di Soligo, tutti in campo per l'autismo

L'iniziativa nasce ancora una volta dalla Fondazione Oltre il Labirinto. Con fondi propri ha avviato il progetto ?un domani con più autonomia? rivolto alle persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico e che hanno raggiunto e superato la maggiore età. Parliamo di coloro che prima erano bambini, poi sono diventati adolescenti e oggi sono adulti. E come tutti gli adulti loro coetanei meriterebbero un percorso di autonomia al di fuori della loro famiglia ma quasi mai sono in grado di raggiungerlo.

La Fondazione Oltre Il Labirinto, oltre ai laboratori che ha attivato negli anni e ad iniziative come quella della "bici degli abbracci", ha acquistato un appartamento e creato un contesto protetto grazie alla presenza di professionisti formati, dove le famiglie possono lasciare ?soli? i propri figli, anche se per poche ore. Sostenere questo progetto ha costi importanti che non sempre le famiglie sono in grado di sostenere. Ancora una volta sono gli Alpini che, insieme ai giornalisti ed alle Amministrazioni Comunali, hanno deciso di impegnarsi per dare forza e consistenza a questa opportunità.

La manifestazione è stata presentata questa mattina in Municipio a Pieve di Soligo alla presenza del Sindaco di Pieve di Soligo Stefano Soldan e di Farra di Soligo Mattia Perencin, del Consigliere regionale Alberto Villanova, del Presidente della Fondazione Oltre il Labirinto, Mario Paganessi, del Presidente onorario della Fondazione Oltre il Labirinto Alberto Cais, di Tiziano Graziottin, Presidente di TvPressing e di Gino Dorigo, Presidente della Sezione Ana di Conegliano in rappresentanza delle 4 sezioni di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Presenti anche i rappresentanti di Banca Prealpi San Biagio, partner sostenitore dell'evento.

L'evento sportivo si terrà sabato 4 giugno alle ore 17 presso lo stadio comunale di Pieve di Soligo. Scenderanno in campo due compagini. La prima, quella degli alpini, schiererà 6 giocatori per ciascuna delle sezioni, tutti rigorosamente che abbiano effettuato la leva militare.

Sull'altro fronte ci sarà TVpressing, che festeggia con questo evento i suoi 20 anni di storia (al Sindaco di Pieve la consegna della maglia celebrativa). L'Associazione che accomuna giornalisti e operatori della comunicazione della provincia di Treviso, e non solo, schiererà tra le sue fila anche gli amministratori locali.

Ad aprire la manifestazione il tradizionale giro di pista attorno al campo con le "bici degli abbracci". Inno della manifestazione sarà la canzone che il cantautore Comuzzi ha dedicato a questa meravigliosa invenzione. Durante tutto l'evento si alterneranno al microfono ospiti e amministratori che porteranno un loro contributo in favore della raccolta fondi. Gli alpini saranno protagonisti anche all'esterno del campo sportivo con uno stand enogastronomico che funzionerà durante tutto l'incontro e anche per il terzo tempo.

«Non oso immaginare quali scintille potrà produrre una sfida di calcio tra giornalisti e alpini. Di sicuro non sono campioni del pallone, ma di solidarietà sicuramente sì. Auguro loro il sold out, perché il pienone significherebbe raccogliere il massimo da devolvere poi in beneficienza». Così il Presidente della Regione Veneto saluta l?iniziativa di TvPressing.

«Tanto tempo fa ? ricorda il Governatore ? ho giocato anch?io con TVPressing. Non mi ricordo se feci bella figura, ma ricordo quanto bello fu scendere in campo per aiutare qualcuno che ne aveva bisogno e quanto si divertì il pubblico. TVPressing lo fa da 20 anni ? prosegue ? e grazie alle manifestazioni organizzate sono stati raccolti circa 110mila euro netti. Il team ha partecipato a oltre 200 eventi in Italia e all'estero. Ha visto protagonisti in campo oltre 60 giornalisti di tutte le principali testate venete, ha attratto tanta gente, che si è divertita e ha ringraziato con un versamento per aiutare i meno fortunati. Sono certo che accadrà anche sabato in favore di ?Oltre il Labirinto?».