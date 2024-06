Il duo Pinhdar in concerto a Villa Albrizzi Marini

Il duo milanese Pinhdar porterà in tourneé a Villa Albrizzi Marini di San Zenone degli Ezzelini il disco "A Sparkle in the Dark Water" registrato a Bristol prodotto da Bruno Ellingham gia' collaboratore di Massive Attack e Portishead. L'appuntamento è per sabato 29 giugno alle 21.30.

Il disco sta riscuotendo ampi consensi dalla critica anche internazionale. Dal vivo a Cecilia Mirandoli e Max Tarenzi si aggiunge il batterista bolognese Alessandro Baris componente anche di A Toys Orchestra. In apertura di serata ci saranno i Nocturne ovvero la miglior tribute band italiana di Siouxsie & the Banshees che si presenteranno in formazione rinnovata. Promoters della serata sono Le Notti de il Bandito e la Go Down Records. Ingresso 10€ con obbligo di tessera AICS