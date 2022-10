Pink Floyd, 1977-2022: appuntamento alla libreria Lovat

In concomitanza con l'uscita del nuovo remix dello storico album dei Pink Floyd, Moving Records and Comics propone una splendida serata a tema, con gli interventi di Stefano Tarquini dei "The Lunatics" il principale gruppo storiografico e collezionista italiano a tema Pink Floyd e Alessandro Pizzin musicista e musicologo moderati da Mauro Furlan, che ci illustreranno la genesi, la storia e gli aneddoti dietro uno degli album più di culto dei Pink Floyd.

La serata inoltre prevede l'ascolto in hi-fi dell'album, in modo da apprezzarne il nuovo lavoro di mix e la proiezione del live in Oakland del 1977, nonché la mostra ed esposizione di rarità relative al periodo Animals. Una serata da non perdere per tutti gli amanti dei Pink Floyd e non solo.

Informazioni

Apertura serale dalle 19:30. Per l'occasione aperto anche il Lovat Café, con possibilità anche di prenotare tavolo e cena ai seguenti numeri. Lovat Cafe 0422 920039 int 3. Moving: 351 9005120