Domenica 12 dicembre alle 16:30 per i bambini e le famiglie c’è un nuovo divertente appuntamento live sul palco del Teatro Sant’Anna. Gli artisti della compagnia padovana Teatro Fuori Rotta presentano “Pinocchio, un naso per scoprire il mondo”, inserito nel calendario “Una fetta di teatro”, ideato e organizzato da Gli Alcuni. La voglia di scoprire è il motore che spinge ogni bambino a conoscere il mondo.

Pinocchio, guidato dalla stessa curiosità, vuole mettere il naso dappertutto, con l’ingenuità e la vulnerabilità di un bambino. In ogni situazione fa la scelta sbagliata, che l’abbia soppesata poco o a lungo. Ma si innamora anche di qualsiasi progetto e a ogni caduta si rialza sempre con rinnovata energia, pronto e reattivo. Pigro, testardo e un po’ permaloso, Pinocchio si fa prendere per il naso da tutti. Ma finché c’è amore c’è speranza, anche per un burattino di legno come lui.

COSTO DEL BIGLIETTO: € 6 a persona.

TESSERE: 5 ingressi € 27,50 | 10 ingressi € 50. La tessera è utilizzabile per tutti gli spettacoli teatrali al Teatro Sant’Anna e al Parco degli Alberi Parlanti nella stagione 2021/2022.

- Tutti gli spettatori sopra i 12 anni dovranno essere muniti di Green Pass e indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza nel teatro. I posti a teatro saranno assegnati al momento dell’acquisto del biglietto. Non sarà possibile consumare cibo e bevande.

- Domenica 19 dicembre la rassegna continua in modalità da remoto con lo STREAMING GRATUITO del tradizionale evento “LA LEGGENDA DI NATALE”, insieme a tutti gli attori della compagnia teatrale Gli Alcuni.